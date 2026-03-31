Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/baza-2084003511.html
Вице-президента Союза ММА России внесли в базу "Миротворца"
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дунья миятович
центр спортивной подготовки сборных команд
обсе
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084002847_0:52:604:392_1920x0_80_0_0_c7c4ba7ba8b79839cf9b38b2711a5237.jpg
https://ria.ru/20260325/trener-2082778686.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084002847_0:0:604:453_1920x0_80_0_0_8ece0b3fc58d9a7bc8fa65599ff3b0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Вице-президента Союза ММА России Дончака внесли в украинскую базу "Миротворца"

© Фото : соцсети Владимира ДончакаВладимир Дончак
Владимир Дончак - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : соцсети Владимира Дончака
Владимир Дончак . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-президент Союза смешанных единоборств (ММА) России, начальник сборных команд Владимир Дончак внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные Дончака были опубликованы на сайте в ночь на вторник. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало участие вице-президента 23 марта 2026 года в публичной встрече с директором Центра спортивной подготовки сборных команд России, ветераном СВО Романом Гришиным, а также визит Дончака в Крым в августе 2025 года для участия в церемонии открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферополе.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Старший тренер спортивной сборной команды Паралимпийского комитета России по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Валентина Суханова - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Тренера российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"
25 марта, 10:31
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичЦентр спортивной подготовки сборных командОБСЕПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала