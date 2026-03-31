Вице-президента Союза ММА России внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-президент Союза смешанных единоборств (ММА) России, начальник сборных команд Владимир Дончак внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные Дончака были опубликованы на сайте в ночь на вторник. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало участие вице-президента 23 марта 2026 года в публичной встрече с директором Центра спортивной подготовки сборных команд России, ветераном СВО Романом Гришиным, а также визит Дончака в Крым в августе 2025 года для участия в церемонии открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферополе.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
