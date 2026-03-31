"Ак Барс" обыграл "Трактор" и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
22:16 31.03.2026
"Ак Барс" обыграл "Трактор" и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
"Ак Барс" обыграл "Трактор" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск)
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над челябинским "Трактором" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию.
31 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Ак Барс
2 : 1
Трактор
00:07 • Артем Галимов
(Илья Сафонов)
Дмитрий Яшкин
13:20 • Михал Чайковский
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (1-я минута) и Дмитрий Яшкин (61). У "Трактора" отличился Михал Чайковски (34), который набрал 200-е результативное очко (67 голов + 133 передачи) в КХЛ.
Галимов стал автором самой быстрой шайбы в истории плей-офф КХЛ.
"Ак Барс" победил в серии со счетом 4-1. Во втором раунде соперником казанской команды станет один из клубов Западной конференции.
По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" стал шестым.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
