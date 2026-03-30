15:08 30.03.2026 (обновлено: 15:13 30.03.2026)
Олимпийский чемпион по биатлону Жаклен подписал контракт с велокомандой
Олимпийский чемпион по биатлону француз Эмильен Жаклен подписал контракт с профессиональной велокомандой Decathlon CMA CGM, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Эмильен Жаклен. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону француз Эмильен Жаклен подписал контракт с профессиональной велокомандой Decathlon CMA CGM, сообщается на сайте организации.
Жаклен, который с детства занимается велоспортом, присоединится к команде с 1 мая с желанием проверить свой физический потенциал в условиях профессионального пелотона.
"Этот проект давно зрел у меня в голове. Хотя зимние Олимпийские игры 2030 года во Франции остаются моей целью, теперь у меня появилось желание открыть для себя что-то новое и соревноваться на высоком уровне в велоспорте. Я хочу оправдать доверие команды и воплотить в жизнь эту детскую мечту", - заявил биатлонист.
Жаклену 30 лет. Он - олимпийский чемпион 2026 года в эстафете и трехкратный призер Игр, а также пятикратный чемпион мира по биатлону.
Анастасия Халили - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Халили вырвала победу в гонке на 30 километров на чемпионате России
29 марта, 11:10
 
