Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:12 30.03.2026
Выплату на первенца станут чаще выдавать молодым матерям на Вологодчине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125374_0:0:3423:1925_1920x0_80_0_0_f0a702be2b21f235c0efd90363a34062.jpg
https://ria.ru/20260325/filimonov-2082841649.html
https://ria.ru/20260324/glava-2082550111.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125374_569:0:3298:2047_1920x0_80_0_0_a4b826564496a6f8052e659a12164e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество молодых матерей, которые могут получить единовременную региональную выплату в 100 тысяч рублей потому, что родили первенца в возрасте до 25 лет включительно, вырастет в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства Вологодчины.
"Изменения, устраняющие избыточные условия для получения этой меры поддержки, внесли в областной закон. Теперь право на получение выплаты будет наступать исключительно на основании государственной регистрации рождения ребенка в органе ЗАГС на территории Вологодской области. Наличие прописки в регионе необязательно", — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Филимонов встретился с основателем фонда "Женщины за жизнь" Москвитиной
25 марта, 14:54
Как пояснил глава региона, цель нововведений — обеспечить равную поддержку молодым мамам, проживающим в регионе, и тем, кто фактически находится на территории области на момент рождения ребенка.
К последним относятся студентки вологодских вузов и ссузов, которые проживают в арендуемом жилье или в семьях супругов, молодые специалисты, которые прибыли в регион, но пока не имеют жилья, а также другие категории женщин, оказавшихся в подобных ситуациях.
Изменения распространяются на родивших первенца женщин, начиная с 9 января 2026 года.
Программа губернатора "Семья — оплот Русского Севера" включает и другие льготы для молодых и многодетных семей. Это региональный материнский капитал "Большая семья" — 150 тысяч рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка, оплата стоимости обучения до 91 тысячи рублей в год для одного из родителей-студентов в возрасте до 25 лет, выплата 500 тысяч рублей многодетным семьям на улучшение жилищных условий.
О мерах поддержки семей с детьми, которые реализуются в Вологодской области, можно узнать на сайте правительства региона.
Мужчина в инвалидном кресле - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Филимонов определил приоритеты развития инклюзивной среды на этот год
24 марта, 09:21
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала