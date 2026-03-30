Выплату на первенца станут чаще выдавать молодым матерям на Вологодчине

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество молодых матерей, которые могут получить единовременную региональную выплату в 100 тысяч рублей потому, что родили первенца в возрасте до 25 лет включительно, вырастет в Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства Вологодчины.

"Изменения, устраняющие избыточные условия для получения этой меры поддержки, внесли в областной закон. Теперь право на получение выплаты будет наступать исключительно на основании государственной регистрации рождения ребенка в органе ЗАГС на территории Вологодской области. Наличие прописки в регионе необязательно", — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.

Как пояснил глава региона, цель нововведений — обеспечить равную поддержку молодым мамам, проживающим в регионе, и тем, кто фактически находится на территории области на момент рождения ребенка.

К последним относятся студентки вологодских вузов и ссузов, которые проживают в арендуемом жилье или в семьях супругов, молодые специалисты, которые прибыли в регион, но пока не имеют жилья, а также другие категории женщин, оказавшихся в подобных ситуациях.

Изменения распространяются на родивших первенца женщин, начиная с 9 января 2026 года.

Программа губернатора "Семья — оплот Русского Севера" включает и другие льготы для молодых и многодетных семей. Это региональный материнский капитал "Большая семья" — 150 тысяч рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка, оплата стоимости обучения до 91 тысячи рублей в год для одного из родителей-студентов в возрасте до 25 лет, выплата 500 тысяч рублей многодетным семьям на улучшение жилищных условий.