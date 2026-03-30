В УЕФА отказались повышать цены на билеты на Евро-2028, пишут СМИ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует повышать цены на билеты на предстоящий чемпионат Европы 2028 года, сообщает The Athletic.
По информации источника, цены в наиболее доступных категориях останутся на уровне чемпионата Европы 2024 года. Билеты в категории Fans First и третьей категории будут стоить 26 и 52 фунтов стерлингов (30 и 60 евро), что аналогично ценам на турнире в Германии. Как ранее отмечал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем, почти половина билетов на турнир (около 1,2 миллионов) будет распределена в этих двух категориях.
Издание в своем материале сравнивает цены на чемпионат Европы с ценами на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике 2026 года, вокруг которого уже возникла критика из-за высоких цен и динамического ценообразования. Отмечается, что УЕФА также предложит болельщикам пакеты на пять матчей за 132 фунта стерлингов, что будет сравнимо с ценой за парковочное место на мировом первенстве у стадиона (175 долларов). Стоимость билетов на матчи группового этапа чемпионата мира будет варьироваться от 60 долларов (45 фунтов стерлингов) до 2700 долларов (2050 фунтов стерлингов).
Окончательные цены на билеты станут известны не ранее июня 2027 года. Также предполагается, что повышение стоимости коснется наиболее дорогих мест.
