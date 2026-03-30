Торторелла возглавил "Вегас Голден Найтс"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" на официальном сайте объявил об отставке канадца Брюса Кэссиди с поста главного тренера.
Кэссиди 60 лет. Он работал в клубе с 2022 года и в своем первом сезоне в качестве главного тренера привел "Вегас" к Кубку Стэнли, который стал первым как для команды, так и для самого специалиста.
Новым главным тренером "Вегаса" стал американец Джон Торторелла, который ранее возглавлял "Нью-Йорк Рейнджерс", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Ванкувер Кэнакс", "Коламбус Блю Джекетс", "Филадельфию Флайерз". С "Тампой" Торторелла взял Кубок Стэнли в 2004 году, его дважды признавали лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата (2004, 2017).
"Вегас" идет на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, набрав 80 очков за 74 матча. Клуб из Лас-Вегаса проиграл три последние встречи регулярного чемпионата.
