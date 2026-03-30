Астрономы озвучили новые теории о происхождении 3I/ATLAS

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Межзвездный гость 3I/ATLAS продолжает подкидывать загадки ученым. Исследователи выявили в его составе высокую концентрацию дейтерия, способного запускать мощную термоядерную реакцию. Она напоминает "выхлоп" от работы двигателя.

Посвятили сразу две работы

Известный астрофизик Ави Леб обратил внимание на две статьи, которые, правда, еще ожидают рецензирования, посвященных 3I/ATLAS.

Первая статья , направленная в журнал Nature Astronomy, подготовлена международной группой исследователей, включая ученых из Центра космических полетов имени Годдарда и Лаборатории реактивного движения NASA.

Анализируя данные ближней инфракрасной спектроскопии, которые получили благодаря телескопу "Джеймс Уэбб", специалисты обнаружили "неожиданно высокое" соотношение дейтерия к водороду в молекулах метана, выделяемых объектом.

Вторая статья , поданная в журнал Nature ранее в этом месяце, во многом имеет тот же коллектив авторов и детально рассматривает спектроскопические измерения. В ней говорится, что "вода в 3I/ATLAS обогащена дейтерием" с показателем "на порядок выше, чем в известных кометах".

Энергия, запускающая звезды

Помимо дейтерия, обнаружили еще и тритий. Эти два компонента запускают реакцию термоядерного синтеза. Именно за счет нее звезды получают колоссальное количество энергии.

Люди уже давно пытаются овладеть термоядерным синтезом и зажечь на Земле "рукотворное Солнце", но, несмотря на определенный прогресс, до этого пока что очень далеко.

Однако то, что люди не смогли овладеть этой технологией, по мнению Леба, еще не говорит о том, что ей не мог овладеть кто-то другой во Вселенной.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост

"Отсюда возникает важный вопрос: поскольку дейтерий является термоядерным топливом, может ли его избыток в 3I/ATLAS служить признаком технологической сигнатуры?" — задается вопросом ученый.

На миллиарды лет старше Солнца

Обе работы подтверждают существующую теорию о том, что 3I/ATLAS может быть на миллиарды лет старше нашего Солнца.

"Чрезвычайно редкое обнаружение дейтерированных органических молекул в межзвездном объекте", по мнению ученых, может быть "естественным следствием формирования" в экстремально холодной среде — например, в протопланетном диске вокруг далекой древней звезды.

Однако и тут Ави Леб указывает на неудобный момент: во Вселенной не может быть температуры холоднее реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва. Следовательно, по его мнению, предложенный астрономами "естественный" механизм не годится.

Глава РАН раскрывает тайну

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости выразил мнение: аномальное поведение 3I/ATLAS объясняется тем, что она была не из нашей Солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию солнечного ветра.

"В этой связи она несколько аномально себя вела: меняла скорость своего вращения, менялся ее цвет. Но с научной точки зрения это все было объяснимо и понятно", — добавил он.

Желание же выдать 3I/ATLAS за инопланетный корабль и появление вокруг объекта сенсационного ажиотажа являются обычными небылицами.

© Фото : Teerasak Thaluang Снимок космического объекта 3I/ATLAS

"Но, возвращаясь к научной точке зрения, все давно было просчитано: орбита, степень опасности кометы. И понятно, что она сейчас уходит дальше, к Юпитеру, и покидает нашу Солнечную систему", — заключил он.