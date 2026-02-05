Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS
04:09 05.02.2026 (обновлено: 06:45 05.02.2026)
Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS
Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS
Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрыл в интервью РИА Новости тайну нашумевшей кометы 3I/ATLAS — ее аномальное поведение объяснялось тем, РИА Новости, 05.02.2026
2026
Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS
© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрыл в интервью РИА Новости тайну нашумевшей кометы 3I/ATLAS — ее аномальное поведение объяснялось тем, что она была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию солнечного ветра.
"Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы — у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность "вылизана" солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца", — сказал Красников.
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В НАСА рассказали, откуда могла прилететь комета 3I/ATLAS
20 ноября 2025, 01:27
"В этой связи она несколько аномально себя вела — меняла скорость своего вращения, менялся ее цвет. Но с научной точки зрения это все было объяснимо и понятно", — добавил он.
Просто многие хотели здесь вызвать какой-то ажиотаж, что это инопланетный корабль — пусть это будут небылицы, но в сенсации хотелось верить, напомнил глава РАН.
"Но возвращаясь к научной точке зрения — все давно было просчитано — орбита, степень опасности кометы, — и понятно, что она сейчас уходит дальше, к Юпитеру, и покидает нашу солнечную систему", — заключил он.
НАСА заявляло, что телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля 2025 года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли. Межзвездный объект 3l/ ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблем инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной.
О межзвездном объекте 3I/ ATLAS, который 19 декабря проходил ближайшую к Земле точку своей траектории, спросили и президента России Владимира Путина на прямой линии. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что Москва выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS — это комета, и российские ученые знают, что с ней происходит. Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру, и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Это было спланировано". Что стоит за появлением "корабля пришельцев"
24 декабря 2025, 08:00
 
