Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрыл в интервью РИА Новости тайну нашумевшей кометы 3I/ATLAS — ее аномальное поведение объяснялось тем, что она была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию солнечного ветра.

"Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы — у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность "вылизана" солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца", — сказал Красников.

"В этой связи она несколько аномально себя вела — меняла скорость своего вращения, менялся ее цвет. Но с научной точки зрения это все было объяснимо и понятно", — добавил он.

Просто многие хотели здесь вызвать какой-то ажиотаж, что это инопланетный корабль — пусть это будут небылицы, но в сенсации хотелось верить, напомнил глава РАН

"Но возвращаясь к научной точке зрения — все давно было просчитано — орбита, степень опасности кометы, — и понятно, что она сейчас уходит дальше, к Юпитеру, и покидает нашу солнечную систему", — заключил он.

НАСА заявляло, что телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля 2025 года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли . Межзвездный объект 3l/ ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблем инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков , который заявил, что не считает комету искусственной.