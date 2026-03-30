12:15 30.03.2026 (обновлено: 12:16 30.03.2026)
Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 150 тысяч групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, по итогам субботы и воскресенья мессенджер заблокировал суммарно 150 286 групп и каналов.
За предыдущую неделю мессенджер заблокировал 562 286 групп и каналов, при этом наибольшее число блокировок пришлось на среду - 96 854.
С начала года число блокировок составило 11 174 972, из них 48 110 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
