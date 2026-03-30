Делегация из Тайваня в апреле посетит материковый Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2026
06:30 30.03.2026
Делегация из Тайваня в апреле посетит материковый Китай, пишут СМИ
Делегация тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан во главе с председателем Чжэн Ливэнь с 7 по 12 апреля посетит ряд регионов материкового Китая, включая... РИА Новости, 30.03.2026
в мире, китай, пекин, тайвань, си цзиньпин, гоминьдан
В мире, Китай, Пекин, Тайвань, Си Цзиньпин, Гоминьдан
Делегация из Тайваня в апреле посетит материковый Китай, пишут СМИ

Синьхуа: делегация из Тайваня в апреле посетит материковый Китай

ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Делегация тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан во главе с председателем Чжэн Ливэнь с 7 по 12 апреля посетит ряд регионов материкового Китая, включая Пекин, передает агентство Синьхуа.
«
"Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) и генеральный секретарь Си Цзиньпин пригласили председателя Чжэн Ливэнь возглавить делегацию для посещения материкового Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Чжэн Ливэнь "выразила благодарность и с радостью приняла приглашение". Визит делегации партии Гоминьдан пройдет с 7 по 12 апреля, Чжэн Ливэнь посетит восточную провинцию Цзянсу, Шанхай и Пекин.
Как пишет агентство, цель поездки состоит в содействии мирному развитию связей между КПК и партией Гоминьдан, а также отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.
В настоящее время партия Гоминьдан является крупнейшей оппозиционной партией на Тайване, глава администрации острова Лай Циндэ является членом Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП).
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
