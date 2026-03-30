https://ria.ru/20260330/svyaz-2083845579.html
Мобильный интернет на скорости 5G стал доступен абонентам в России
"МегаФон" открыл доступ к сети 5G: абоненты могут подключить "5G режим" и оценить преимущества интернета пятого поколения на современных смартфонах, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T19:53:00+03:00
москва
санкт-петербург
новосибирск
мегафон
мобильная связь
5g
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_266:544:2654:1887_1920x0_80_0_0_c2293ecb1ff1cfb3dd404d11140038ac.jpg
https://ria.ru/20260327/planshety-2083284740.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_759:575:2508:1887_1920x0_80_0_0_e80b56437825d0a4641eb42ba0b71894.jpg
"МегаФон" открыл доступ к интернет-сети пятого поколения
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "МегаФон" открыл доступ к сети 5G: абоненты могут подключить "5G режим" и оценить преимущества интернета пятого поколения на современных смартфонах, сообщили в компании.
Первыми зонами, где доступен интернет нового поколения, стали популярные локации городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Технологию 5G можно протестировать в саду "Эрмитаж" и близлежащих территориях в пределах Садового кольца в Москве, в Санкт-Петербурге на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок. Попадая в эти районы, пользователи "5G режима" смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность.