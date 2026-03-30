Порядин: у "Спартака" больше нет права на ошибку в серии с "Локомотивом"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин заявил РИА Новости, что "красно-белые" не испытывают перенапряжения в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", а также подчеркнул, что у москвичей больше нет права на ошибку в противостоянии.
"Спартак" в понедельник проиграл "Локомотиву" в Москве (0:2). Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ярославцев.
"С моей стороны произошло все очень быстро при первом пропущенном голе. Первые минуты надо проводить так, чтобы шайба вообще туда не долетала, иначе такой старт игры надламывает. Не сказал бы, что мы испытываем перенапряжение. Мы поняли, что можно играть против "Локомотива", и мы создаем хорошие моменты. У нас не трясутся руки. Но в этой ситуации все факторы сложились против нас. Конечно, сегодня не хватало более сложных бросков для чужого вратаря, не хватало борьбы. Мы совершали детские ошибки, за которые соперник нас наказал. Надо исправлять ситуацию. Сейчас нам отступать некуда", - сказал Порядин.
Пятый матч серии пройдет в Ярославле 1 апреля.
