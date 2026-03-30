Порядин: у "Спартака" больше нет права на ошибку в серии с "Локомотивом"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Павел Порядин заявил РИА Новости, что "красно-белые" не испытывают перенапряжения в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", а также подчеркнул, что у москвичей больше нет права на ошибку в противостоянии.