Облако плазмы, выброшенное Солнцем, может задеть Землю в ночь на среду

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Облако плазмы, выброшенное Солнцем после сильной вспышки, может задеть Землю в ночь на среду, после этого планета будет находиться внутри солнечного вещества от двух до трех дней, такой прогноз сделали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В Лаборатории ранее отмечали, что на Солнце впервые за два месяца произошла вспышка высшего балла, сопровождаемая выбросом облака плазмы. Основная масса вещества уходит вбок от Земли, но существует отклонение в 40 градусов от направления движения облака в сторону нашей планеты - такой угол не полностью "безопасен", потому что периферийные части облака газа могут задеть Землю. По предварительной информации, полученной благодаря созданной модели происходящего, Землю ожидает пограничная ситуация, подчеркнули ученые.
"По базовому сценарию, облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля. Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от двух до трех суток", - отметили сотрудники ИКИ РАН.
При этом совсем небольшое отклонение влево приведёт к тому, что масса вещества вообще пройдет мимо планеты, а совсем небольшое отклонение вправо приведёт к удару по Земле центральной плотной частью выброса, добавили в лаборатории.