20:18 30.03.2026
Слуцкий выступил за лимит на легионеров в российском футболе
Слуцкий выступил за лимит на легионеров в российском футболе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что он поддерживает наличие лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле - пять. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.
"В прошлом туре в стартовом составе команд РПЛ появилось 44 российских полевых игрока. Даже в махачкалинском "Динамо", "Оренбурге", "Нижнем Новгороде", "Крыльях Советов" - это команды, в которых доминируют иностранные футболисты. Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня. "Оренбург" берет иностранных футболистов - и это не Лукас Вера, хотя и его поколением всем восторгались, а оно нигде не пригодилось. И эти футболисты в клубе, борющемся за выживание, все равно вытесняют из состава российских игроков", - заявил Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".
"Я за лимит. Это мой аргумент. На мой взгляд, если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков, их задушат", - добавил экс-тренер национальной команды.
По мнению Слуцкого, примером другим клубам может послужить московский "Локомотив": "У "Локомотива" не лучшая академия в стране, но у них появились, например, Карпукас и Батраков, потому что клуб сделал ставку на российских игроков. Если бы то же самое сделал условный "Зенит", они тоже появились бы - ну, просто деваться некуда. У "Зенита" топовые иностранцы, купленные за огромные деньги, но статистически лучшие игроки - Глушенков и Мостовой. Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, но пока, кроме того, что он по десять раз обыгрывает одного и того же игрока на фланге, КПД нулевой. У Глушенкова, Мостового, сейчас даже Соболева, он есть".
