20:11 30.03.2026 (обновлено: 21:17 30.03.2026)
"С женой перебор": Слуцкий заявил, что ЦСКА разбаловал Челестини
"С женой перебор": Слуцкий заявил, что ЦСКА разбаловал Челестини
"С женой перебор": Слуцкий заявил, что ЦСКА разбаловал Челестини

Слуцкий считает, что ЦСКА слишком много позволяет Челестини

© РИА Новости / Александр Вильф
Фабио Челестини. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который на данный момент возглавляет китайский клуб "Шанхай Шеньхуа", считает, что руководство "красно-синих" слишком много позволяет тренеру Фабио Челестини.
50-летний швейцарец Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В 32 матчах под его руководством армейцы одержали 19 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Супруга специалиста работает менеджером аналитического отдела ЦСКА.
"Есть такие тренеры, которые получают больше власти, чем надо, пытаются впихнуть все: помощников, селекцию. Конечно, это заканчивается провалом. Вы знаете количество помощников Челестини, которых он привел в ЦСКА? По-моему, девять. Очень много. Мне позволяли одного, а тут – пожалуйста. Хочешь - жену бери, хочешь - собаку. Жена в тренерском штабе – сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов. В ЦСКА клуб всегда был больше, чем кто-либо. Сейчас у меня создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини. Не дай бог будет увольнение, я этого не желаю, но представляете, сколько будет неустоек?" - сказал Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Слуцкий назвал поведение Талалаева в матче с ЦСКА возмутительным
