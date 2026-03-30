Слуцкий назвал поведение Талалаева в матче с ЦСКА возмутительным
20:08 30.03.2026
Слуцкий назвал поведение Талалаева в матче с ЦСКА возмутительным
Слуцкий назвал поведение Талалаева в матче с ЦСКА возмутительным
Слуцкий назвал поведение Талалаева в матче с ЦСКА возмутительным

Слуцкий: поведение Талалаева в матче с ЦСКА было возмутительным

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что он высоко оценивает главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева, однако его поведение в матче с московским ЦСКА было возмутительным.
14 марта в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и ЦСКА (1:0). В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки. 20 марта РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча РПЛ.
«

"Я очень высоко оцениваю Талалаева как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутительнейший. Его невозможно защитить в этой ситуации. Вообще все равно, что ему хотелось, что команда его не слышала. Я такого ни разу в жизни не видел. Талалаев в игровом стрессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он создает шоу, - это неправда. Когда у него оказался мяч, он его выбил, а потом под это подвел какую-то теоретическую базу. А ее не было", - заявил Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".

По поводу возможного оправдания Талалаева в разговоре с Игорем Акинфеевым, Слуцкий ответил: "Я не могу читать по губам, но у меня есть версия. Я думаю, что он говорил: "Думал, сейчас дадут финальный свисток, поэтому я с радостью выбил мяч на трибуну". Это был единственно возможный аргумент. Никакого свистка не было, Кармо бежал быстро вводить аут. Поэтому Талалаев абсолютно не прав. Оправдания, что он хотел помочь своей команде… Это все равно, что ты хотел помочь жене, поэтому убил пять человек. Я бы лучше пропустил гол и проиграл, чем вот так поступил".
