Эксперт рассказал, как будет использоваться цифровой рубль в ближайшие годы

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На ближайшие два-три года проект цифрового рубля будет ориентирован на адресные выплаты и корпоративные переводы, а более массовое его использование зависит от результатов пилотных проектов и готовности всей банковской инфраструктуры, рассказал интернет-изданию "Газета.ru" генеральный директор "Выберу.ру" Григорий Бурденко.
"Для россиян это означает постепенное внедрение цифрового рубля без резкой замены привычных инструментов. На ближайшие два-три года проект будет ориентирован на адресные выплаты и корпоративные переводы, а более массовое использование цифрового рубля зависит от результатов пилотных проектов и готовности всей банковской инфраструктуры. В 2026 году цифровой рубль в России выходит за рамки пилотного проекта и превращается в инструмент целевых и программируемых выплат", - пишет интернет-издание, ссылаясь на его слова.
28 марта, 08:22
По его мнению, ЦБ планирует разрешить компаниям выплачивать зарплату сотрудникам и рассчитываться с поставщиками в цифровых рублях. При этом переводы по реестрам сразу множеству получателей существенно упрощают работу бухгалтеров и снижают нагрузку на документооборот.
Он сказал, что опыт соседних стран подтверждает эффективность такого подхода: в Казахстане цифровой тенге уже используется для социальных выплат, субсидий, корпоративных транзакций. Бурденко подчеркнул, что финансирование крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство железной дороги или газопровода, с использованием цифровой валюты позволяет контролировать движение средств и снижать риски их нецелевого использования.
Кроме того, с 2 февраля 2026 года в Казахстане запустился пилотный проект по использованию цифрового тенге с маркировкой НДС в сфере государственных закупок - средства с маркировкой можно использовать только для уплаты налога или расчетов с контрагентами, добавил эксперт.
Он заключил, что аналогичные пилоты ведутся в Белоруссии и Узбекистане, где цифровые валюты интегрируются в госуслуги и расчеты с крупным бизнесом. Такая поэтапная интеграция создает прозрачные и управляемые финансовые экосистемы, прежде чем цифровая валюта станет массовым платежным инструментом, считает Бурденко.