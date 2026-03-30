В России еще пройдут зимние и летние Олимпийские игры, уверен Свищев

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Россия однозначно еще примет зимние и летние Олимпийские игры, а после завершения международного кризиса необходимо будет подавать заявки на проведение в стране крупнейших международных соревнований, сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Президент РФ Владимир Путин в субботу поздравил Олимпийский комитет РФ с 115-летием, отметив, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма. Россия дважды становилась хозяйкой Олимпиады. В 1980 году в Москве проходили летние Игры, а в 2014 году Сочи принял зимнюю Олимпиаду.
"Олимпийские игры для любой страны - это колоссальный рывок вперед. Именно поэтому за право проведения борются все страны. Это полная модернизация всего региона: дороги, аэропорты, коммуникации, стадионы. Мы на примере олимпийского Сочи и чемпионата мира по футболу видели, как преобразились города и регионы. Сочи до сих пор живет по тому импульсу, что дала Олимпиада. Россия - огромная страна с богатейшей историей и возможностями. В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры, как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал. Сейчас устаканятся все международные кризисы, и надо подавать заявки на проведение крупнейших международных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр", - сказал Свищев.