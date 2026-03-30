В России еще пройдут зимние и летние Олимпийские игры, уверен Свищев

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Россия однозначно еще примет зимние и летние Олимпийские игры, а после завершения международного кризиса необходимо будет подавать заявки на проведение в стране крупнейших международных соревнований, сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.