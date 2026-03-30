"Если бы валялся, как проститутка": Разин разнес судей после матча плей-офф
"Если бы валялся, как проститутка": Разин разнес судей после матча плей-офф - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
"Если бы валялся, как проститутка": Разин разнес судей после матча плей-офф
Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин выразил возмущение решением судей удалить до конца игры вратаря Александра Смолина в четвертом матче... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
2026-03-30T21:12:00+03:00
2026-03-30T21:12:00+03:00
2026-03-30T21:56:00+03:00
спорт, андрей разин, сибирь, кубок гагарина
Хоккей, Спорт, Андрей Разин, Сибирь, Кубок Гагарина
"Если бы валялся, как проститутка": Разин разнес судей после матча плей-офф
Тренер "Металлурга" Разин раскритиковал судей после матча с "Сибирью"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин выразил возмущение решением судей удалить до конца игры вратаря Александра Смолина в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против новосибирской "Сибири" и привел в пример поведение американского форварда "Магнитки" Люка Джонсона.
"Сибирь
" в понедельник обыграла "Металлург" во втором овертайме четвертого матча серии со счетом 1:0. На 30-й минуте Смолин был наказан за колющий удар - голкипер ткнул клюшкой нападающего "Сибири" Илью Федотова
. Вратарь отправился в раздевалку, вместо него на лед вышел Илья Набоков. Комментируя этот эпизод, Разин
припомнил драку Джонсона с защитником "Сибири" Федором Гордеевым в конце третьей игры серии.
"Почему 5+20? Какие 5+20? Еще раз - колено в колено, в голову целенаправленный клюшкой. Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты валяются, тогда был бы СДК (спортивно‑дисциплинарный комитет - прим.) или что там. Просто у нас мужик встал и подрался с человеком. Он сам его наказал", - заявил Разин на пресс-конференции.
"Металлург" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующая игра состоится 1 апреля в Магнитогорске.