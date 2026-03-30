В Приамурье волк покусал человека, защищавшего от него собаку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Подбитый машиной волк покусал человека, который защищал от него свою собаку в селе Каховка Ромненского округа Амурской области, сообщил РИА Новости начальник отдела управления по охране животного мира региона Максим Бормотов.

"Если просто сказать, что волк напал на человека, это не совсем правильно. Предыстория была такая, что волк перемещался рядом с селом, и выйдя на дорогу, его машина ударила. Это было начальным триггером. Когда он второй раз появился… один из местных жителей полез разнимать собаку с волком. И по ходу дела тот тоже кусанул его. Вот в этом заключалось нападение на человека", - рассказал собеседник агентства.

По словам специалиста, скорее всего, это была старая особь волка, а его нахождение рядом с населённым пунктом может говорить о том, что волк уже не способен добывать пищу, и стая его выгнала. Поэтому хищник возле деревни подкарауливал собак, считает собеседник агентства.

"Получается, он просто хотел, видимо, собаку вытащить, потому что здоровья уже нету, что-то там гоняться за косулями и за всем остальным", - добавил Борматов.

На место происшествия выезжали сотрудники управления, волка они не нашли, но ситуацию будут контролировать.