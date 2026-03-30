"Исчез и исчез": Петросян рассказала о потере паспорта России на Олимпиаде

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что потеряла паспорт и ключи от квартиры во время поездки на зимнюю Олимпиаду в Милан.
"Когда мы выезжали из Милана, мы обнаружили, что мы не знаем, где наши ключи. Мы поняли, что ключей нет в аэропорту, их там не оказалось, в сумке тоже нет. Когда чемодан приехал из Италии, их там тоже не было. Они остались в Милане. Сейчас у меня новые ключи. Это хуже, чем потерять телефон, потому что ночевать негде было. Паспорт российский тоже потеряла. Послезавтра пойдем делать. Как потеряла, не знаю. Обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню, брала я его, нужен был он мне когда-то. Исчез и исчез", - сказала Петросян в выпуске шоу ALEKO In my bag.
Петросян и Петр Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Россияне заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин. Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны.
