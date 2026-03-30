Рейтинг@Mail.ru
"Исчез и исчез": Петросян рассказала о потере паспорта России на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:58 30.03.2026 (обновлено: 14:01 30.03.2026)
"Исчез и исчез": Петросян рассказала о потере паспорта России на Олимпиаде
2026-03-30T13:58:00+03:00
2026-03-30T14:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
милан
италия
россия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075634089_0:299:3033:2005_1920x0_80_0_0_6d70b9c51846312851d7c101644452b2.jpg
https://ria.ru/20260322/petrosyan-2082274618.html
милан
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075634089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33449ab8c9f04c74f0532e9333a6ad6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Исчез и исчез": Петросян рассказала о потере паспорта России на Олимпиаде

Аделия Петросян заявила, что потеряла паспорт и ключи от квартиры в Милане

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что потеряла паспорт и ключи от квартиры во время поездки на зимнюю Олимпиаду в Милан.
Ранее представитель аэропорта Внуково сообщил РИА Новости, что багаж Петросян потерялся по пути следования из Италии.
"Когда мы выезжали из Милана, мы обнаружили, что мы не знаем, где наши ключи. Мы поняли, что ключей нет в аэропорту, их там не оказалось, в сумке тоже нет. Когда чемодан приехал из Италии, их там тоже не было. Они остались в Милане. Сейчас у меня новые ключи. Это хуже, чем потерять телефон, потому что ночевать негде было. Паспорт российский тоже потеряла. Послезавтра пойдем делать. Как потеряла, не знаю. Обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню, брала я его, нужен был он мне когда-то. Исчез и исчез", - сказала Петросян в выпуске шоу ALEKO In my bag.
Петросян и Петр Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Россияне заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин. Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны.
Фигурное катаниеСпортМиланИталияРоссияАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала