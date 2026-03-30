Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе - РИА Новости, 30.03.2026
17:34 30.03.2026
Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе
Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе

Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости поддержал идею перехода России на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для ряда отраслей экономики.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, заявил Онищенко
26 декабря 2025, 01:56
«
"Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно (на такой график - ред.), они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это", - сказал Онищенко, добавив, что переход на такой график должен быть обоснованным.
По его словам, отрасли промышленности, которые создают материальные блага, занимаются переработкой и являются добывающими, могли бы перейти на шестидневный рабочий график по 12 часов.
"При условии, конечно же, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня", - отметил Онищенко.
По мнению академика, чтобы Россия "не упала в рецессию", необходимо работать.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели
26 декабря 2025, 11:42
 
