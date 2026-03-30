Археологи предположили, что столица древней Алании была в Чечне

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Локализация столицы древнего Аланского государства — города Магас — может быть связана с территорией Майртупского поселения в Чеченской Республике. Такую теорию выдвинули археологи в ходе пресс-конференции на тему "Новые страницы истории Чеченской Республики через призму археологии", которая прошла в ММПЦ "Россия сегодня".

В ходе спасательных раскопок в Чеченской Республике перед строительством газопровода "Новогрозный-Сержень-Юрт" ученые Института археологии РАН и Центра археологических исследований Института гуманитарных исследований АН Чеченской Республики исследовали памятник "Поселение и могильник Майртупский". По оценкам археологов, его площадь с учетом нарушенных антропогенным воздействием частей может достигать 350 гектаров.

"Размер памятника, а также те находки, которыми мы обладаем на сегодняшний момент, характеризуют его как памятник городского типа. Это не просто поселение. Эта номенклатура к нему не очень подходит, там есть и укрепленная часть, и цитадель. Сами масштабы и уровень находок говорят о том, что правильнее его назвать городищем", — объяснил руководитель Кавказской экспедиции ИА РАН Владимир Малашев.

В связи с этим ученые предположили, что данное городище могло быть территорией древней столицы — Магаса, точная локализация которого до сих пор остается неопределенной для исследователей. В подтверждение своей гипотезы авторы использовали письменные источники с упоминанием города.

"Сюда очень хорошо ложится информация из письменных источников арабских авторов Ибн Руста (X век) и Аль-Бакри (XI век). Она состоит в том, что идентификация памятника может быть связана с одним из центров власти в средневековой Алании — городом Магас. По их сведениям, он находится в трех днях пути от царства Серир, которое локализуется в Нагорном Дагестане" — добавил ученый.

Кроме того, для подтверждения своей теории исследователи обратили внимание на дополнительные совпадения с письменными источниками.

"Арабские авторы описывают, что подойти к Магасу было трудно из-за густой растительности. Интересно, что спустя почти 500–600 лет, в период Кавказской войны, при взятии аула на месте этого же поселения источники также фиксируют густые заросли орешника, которые делали местность труднопроходимой", — отметил научный сотрудник Центра археологических исследований Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Азамат Ахмаров.