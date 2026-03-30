В МИД заявили о проблемах реализации плана Трампа на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа не потерял смысла, но его реализация пока идет туго, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"План президента США Дональда Трампа смысла не потерял. Вопрос в его практической реализации. А с этим дело обстоит туго. Заслуга этой инициативы в том, что она позволила прекратить "горячую фазу" войны, хотя режим прекращения огня продолжает методично нарушаться, приводя к человеческим жертвам, прежде всего среди палестинцев", - сказал Сафронков.
Кроме того, отсутствует прогресс в осуществлении других ключевых элементов американской инициативы, в частности размещение в секторе Газа палестинского национального комитета (ПНС) и дислокация международных стабилизационных сил, отметил он.
"Успех любой мирной инициативы в сфере ближневосточного урегулирования будет измеряться достижением данной цели. В этом наша последовательная позиция, которая не поддается конъюнктурным изменениям", - заключил Сафронков.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались.