Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев остался на 10-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Россиянин Даниил Медведев остался на 10-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте
организации.
На прошедшей неделе Медведев
дошел до третьего круга турнира серии "Мастерс" в американском Майами
. Также свои позиции в рейтинге сохранили россияне Карен Хачанов
и Андрей Рублев
, располагающиеся на 15-й и 16-й строчках соответственно.
Первой ракеткой мира остается испанец Карлос Алькарас
, вторым идет победитель прошедшего "Мастерса" итальянец Янник Синнер. Немец Александр Зверев опередил серба Новака Джоковича и поднялся на третью позицию.
Рейтинг ATP, версия от 30 марта:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13590 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 12400;
3 (4). Александр Зверев (Германия) - 5205;
4 (3). Новак Джокович (Сербия) - 4720;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4265;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4095;
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4000;
8 (7). Тейлор Фриц (США) - 3870;
9 (9). Бен Шелтон (США) - 3860;
10 (10). Даниил Медведев (Россия) - 3610...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2410;
16 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2400.