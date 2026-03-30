Рейтинг@Mail.ru
Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге ATP
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:17 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/medvedev-2083674478.html
Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге ATP
2026-03-30T08:17:00+03:00
теннис
спорт
россия
италия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079607928_0:29:2048:1181_1920x0_80_0_0_7d6511df17355933ea93983a188c9eb8.jpg
https://ria.ru/20260227/medvedev-2077312919.html
https://ria.ru/20260110/sbornaja-2067091815.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079607928_0:93:2048:1629_1920x0_80_0_0_d19833f3324df1fa3f78c88881b08299.jpg
1920
1920
true
© Соцсети турнира в Индиан-УэллсеДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Соцсети турнира в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев остался на 10-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Медведев дошел до третьего круга турнира серии "Мастерс" в американском Майами. Также свои позиции в рейтинге сохранили россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев, располагающиеся на 15-й и 16-й строчках соответственно.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Первой ракеткой мира остается испанец Карлос Алькарас, вторым идет победитель прошедшего "Мастерса" итальянец Янник Синнер. Немец Александр Зверев опередил серба Новака Джоковича и поднялся на третью позицию.
Рейтинг ATP, версия от 30 марта:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13590 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 12400;
3 (4). Александр Зверев (Германия) - 5205;
4 (3). Новак Джокович (Сербия) - 4720;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4265;
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4095;
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4000;
8 (7). Тейлор Фриц (США) - 3870;
9 (9). Бен Шелтон (США) - 3860;
10 (10). Даниил Медведев (Россия) - 3610...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2410;
16 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2400.
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала