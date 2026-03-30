LG лишился шести товарных знаков в России

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский бренд LG потерял как минимум шесть товарных знаков для продажи электроники, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков Dura Skin Cover, Dura Cover, Dura Guard, Dura Skin, Dura Shield и Dura Suit были поданы в июле 2015 года, осенью 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. По данным 2026 года, срок товарных знаков истек. Правообладателем выступал "ЭлДжи Электроникс Инк".
Под этими брендами в России могли продавать смартфоны, планшеты, телевизоры, компьютеры, часы и другую электронику.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания была образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
LG Electronics в марте 2022 года объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию.
