В Ленинградской области двух женщин заподозрили в легализации мигрантов
В Ленинградской области двух женщин заподозрили в легализации мигрантов - РИА Новости, 30.03.2026
В Ленинградской области двух женщин заподозрили в легализации мигрантов
Две женщины подозреваются в незаконной легализации сотни иностранных граждан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T11:19:00+03:00
2026-03-30T11:19:00+03:00
2026-03-30T11:54:00+03:00
происшествия
россия
всеволожский район
ленинградская область
россия
всеволожский район
ленинградская область
происшествия, россия, всеволожский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Всеволожский район, Ленинградская область
В Ленинградской области двух женщин заподозрили в легализации мигрантов
В Ленинградской области двух женщин заподозрили в легализации сотни мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Две женщины подозреваются в незаконной легализации сотни иностранных граждан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Всеволожскому району
Ленобласти выявили факты незаконной легализации 100 иностранных граждан на территории района в 2024 году", - говорится в сообщении
.
Как уточняется, мигранты регистрировались в одной из квартир дома на Колтушском шоссе, но не жили там. Эта квартира принадлежит ранее судимой женщине.
При этом поиском "клиентов" занималась менеджер одного из центров международного сотрудничества, к которой мигранты обращались за юридической консультацией. С каждого из них она брала за свои "услуги" около 5 тысяч рублей, уточняют в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 322.1 УК РФ
(организация незаконной миграции). "Юрисконсульту" избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, добавили в региональном главке МВД.