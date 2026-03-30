Ранее Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.

"Такие неадекватные заявления Зеленского и его окружения вполне ожидаемы. Именно они погубили Украину обычным оружие, массовыми акциями и свержением законной власти, а если им дать ядерное оружие, то они, без сомнения, развяжут мировую ядерную войну", - сказал Цеков РИА Новости.