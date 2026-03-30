Победителя Нью-Йоркского марафона дисквалифицировали на пять лет за допинг - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
11:38 30.03.2026 (обновлено: 11:59 30.03.2026)
Победителя Нью-Йоркского марафона дисквалифицировали на пять лет за допинг
Победителя Нью-Йоркского марафона кенийца Корира дисквалифицировали за допинг

© AP Photo / Craig RuttleАльберт Корир из Кении на Нью-Йоркском марафоне
Альберт Корир из Кении на Нью-Йоркском марафоне
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бегун из Кении Альберт Корир дисквалифицирован на пять лет из-за положительного допинг-теста, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
Ранее в пробах 32-летнего Корира была обнаружена синтетическая форма эритропоэтина (CERA), которая улучшает работу мышц и повышает выносливость. В 2021 году кениец выиграл Нью-Йоркский марафон, также в его активе победы на марафонах в Вене, Хьюстоне и Оттаве.
Дисквалификация отсчитывается с 8 января 2026 года, результаты Корира аннулированы с 3 октября 2025 года.
Также AIU временно отстранил выступающую в многоборье 25-летнюю француженку Ауриану Лазрак-Класс за несоблюдение требований по предоставлению информации о местонахождении. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике 2024 года.
Легкоатлет Никита Великоцкий - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
25 декабря 2025, 11:09
 
