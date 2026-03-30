По северо-западу России бьют десятки украинских БПЛА. Правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы. Беспилотники вызвали пожар на газовых и нефтеналивных терминалах порта Усть-Луги, уничтожены грузы, предназначенные для транзита в Калининградскую область. Детали атак не оставляют сомнений: Киев пошел ва-банк, чтобы напрямую столкнуть лбами Россию и НАТО, вынудить их к эскалации вплоть до ядерной.

Вывод из детективной истории получается однозначный. Киевский режим бьет по "клятым москалям" через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, не спрашивая на это их разрешения,— чтобы Россия решила, что прибалты тоже участвуют в атаках на ее северо-запад, и нанесла по ним военный удар.