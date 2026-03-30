Рейтинг@Mail.ru
Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.03.2026 (обновлено: 08:01 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/kaliningrad-2083609881.html
Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике
Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике - РИА Новости, 30.03.2026
Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике
По северо-западу России бьют десятки украинских БПЛА. Правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы. Беспилотники вызвали пожар на... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T08:00:00+03:00
2026-03-30T08:01:00+03:00
аналитика
калининград
прибалтика
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083611215_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_1bc510fde9cdd827aa21021b6a7c4cb3.jpg
https://ria.ru/20260325/rossiya-2082930189.html
https://ria.ru/20260217/nato-2074826827.html
https://ria.ru/20260321/evropa-2081652741.html
https://ria.ru/20251224/nato-2064218728.html
калининград
прибалтика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083611215_136:0:1501:1024_1920x0_80_0_0_99f551ea346f68c9cb2964968ca15134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, калининград, прибалтика, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
Аналитика, Калининград, Прибалтика, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз

Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
По северо-западу России бьют десятки украинских БПЛА. Правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы. Беспилотники вызвали пожар на газовых и нефтеналивных терминалах порта Усть-Луги, уничтожены грузы, предназначенные для транзита в Калининградскую область. Детали атак не оставляют сомнений: Киев пошел ва-банк, чтобы напрямую столкнуть лбами Россию и НАТО, вынудить их к эскалации вплоть до ядерной.
Боевые дроны в Северо-Западный федеральный округ России всю неделю летели через Прибалтику. Доказательство тому: они попадали в каждую из трех ее стран. Ежедневно там врезался украинский БПЛА, причем в Эстонии он протаранил объект критической инфраструктуры — Ауверскую ТЭС.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Обвинили Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало ярость в Финляндии
25 марта, 20:42
То, что дроны у них падают именно украинские, четко проговаривают сами прибалтийские власти. И это для них нетипичное поведение. От местных никчемных элит, которые выстраивают легитимность своих режимов исключительно за счет запугивания электората Россией, можно было ожидать криков, что это "агрессивный сосед" мстит демократиям Балтии за их независимость. В реальности этого не происходит.
На что столицы бывших советских республик действительно выдали мощную антироссийскую эмоцию, так это на появившуюся в соцсетях информацию, что они открыли ВСУ свое небо для ударов по российскому северо-западу. Латвия, Литва и Эстония это не просто опровергли, а хором выразили возмущение, назвав фейком, поклепом и кремлевской пропагандой. При этом они не подтверждают и не опровергают факта, что дроны на Санкт-Петербург ВСУ запускают через их территорию.
Вывод из детективной истории получается однозначный. Киевский режим бьет по "клятым москалям" через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, не спрашивая на это их разрешения,— чтобы Россия решила, что прибалты тоже участвуют в атаках на ее северо-запад, и нанесла по ним военный удар.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада
17 февраля, 01:17
И тогда все сразу становится понятным. И нетипичная реакция прибалтов, и мотивация Киева. Заветная мечта Зеленского и его кодлы — открыть Москве второй фронт, причем в идеале — добиться прямого конфликта России и НАТО. А сегодня стравить Россию и НАТО Зеленскому нужно как никогда. Положение у него отчаянное. Весь мир занят войной США с Ираном, про Украину на Западе забывают и перестают поддерживать, обещанных миллиардов не дают, своих денег нет, воевать не на что, а на фронте все тенденции неблагоприятные. Убедить в Москву в том, что страны Прибалтики — соучастницы атак на российский северо-запад и по ним должен быть нанесен военный удар? Идея вполне в стиле "Вечернего квартала".
Над несчастными Прибалтийскими странами в этой ситуации можно бы было просто посмеяться. Прибалты четыре года тратили на поддержку киевского режима больше всех на Западе (в процентах от своего ВВП), очень этим гордились, а теперь известный своей легендарной благодарностью Киев из кожи вон лезет, чтобы по ним долбанули "Орешником". Но есть деталь, при учете которой становится не до смеха. Отчаявшийся Зеленский может пойти на крайнюю меру и с помощью дронов полностью заблокировать авиасообщение с Калининградом. А это уже полноценная блокада российского эксклава. Сухопутное сообщение с ней и без того ограничено Литвой и ЕС на 90 процентов — оставшийся транзит подпадает под многочисленные ограничения и еле просачивается. Разорвать связь по воде можно так же, как и по воздуху: с помощью БПЛА. Пожар в порту Усть-Луги это уже доказал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Нарвская и Шпицбергенская народные республики: Европу снова пугают русскими
21 марта, 08:00
Если сообщение с эксклавом будет оборвано, у России не останется другого выхода, кроме как добиваться от Брюсселя и Вильнюса полной свободы сухопутного транзита в Калининград — своего суверенитета над железнодорожным маршрутом. В случае невменяемости Брюсселя и Вильнюса — добиваться военным путем. В случае их полной невменяемости — ядерным.
Это не шутки. В новой редакции ядерной доктрины России появились пункты, прямо связанные с обеспечением безопасности Калининградской области. Применение ядерного оружия становится допустимым в случае создания угрозы территориальной целостности страны и попытки отрезать ее регионы от остальной территории по суше, морю и воздуху. Так что провокации Зеленского и его кураторов на Балтике ведут не просто к эскалации, а к ядерной эскалации.
Река Преголя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Просто уничтожат". В США жестко высказались о Калининграде
24 декабря 2025, 03:27
 
АналитикаКалининградПрибалтикаУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала