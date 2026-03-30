Иран пригрозил ответить США и Израилю за гибель командующего ВМС КСИР

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Иран даст ответ США и Израилю за гибель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Алирезы Тангсири, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 26 марта заявил, что Тангсири был убит в ходе израильского удара. Иран в понедельник подтвердил гибель высокопоставленного военного.
"Бессильные враги получат более сокрушительный и более тяжелый, чем раньше, удар от героических воинов КСИР", - сказал Абдоллахи, чьи слова передает агентство Fars.
В свою очередь, вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, реагируя на гибель Тангсири, заявил, что любое посягательство на территорию Ирана, в том числе в Персидском заливе и острова, натолкнется на решительный ответ, а конечным пунктов совершивших нападение станет ад.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.