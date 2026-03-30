В Иране запретили спортивным командам выезжать во "враждебные" страны
Министерство спорта Ирана запретило командам и сборным по различным видам спорта выезжать во "враждебные" страны.
2026-03-30T09:47:00+03:00
ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Министерство спорта Ирана запретило командам и сборным по различным видам спорта выезжать во "враждебные" страны.
"Присутствие национальных команд и клубов в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность спортсменов и членов иранских команд, запрещено до последующего уведомления", - цитирует агентство IRNA заявление ведомства.
Министерство приняло такое решение в связи с вопросом о предстоящей игре футбольного клуба "Трактор" против команды из ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли" на территории Саудовской Аравии в рамках Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.
Список стран при этом ведомство не опубликовало. Воздушное пространство Ирана также остается закрытым.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе матчей групповой стадии чемпионата мира 2026 года из США в Мексику.
Иран в ходе конфликта с США и Израилем атаковал базы на территории ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, заявляя, что американская сторона использует их для нанесения ударов по Ирану.