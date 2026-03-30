В Иране запретили спортивным командам выезжать во "враждебные" страны - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
09:47 30.03.2026
В Иране запретили спортивным командам выезжать во "враждебные" страны
В Иране запретили спортивным командам выезжать во "враждебные" страны - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
В Иране запретили спортивным командам выезжать во "враждебные" страны
Министерство спорта Ирана запретило командам и сборным по различным видам спорта выезжать во "враждебные" страны. РИА Новости Спорт, 30.03.2026
2026-03-30T09:47:00+03:00
2026-03-30T09:47:00+03:00
футбол
иран
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077543281_603:301:3406:1877_1920x0_80_0_0_1554c8612b20c8b2022718792f9afd22.jpg
https://ria.ru/20260313/tramp--2080370297.html
иран
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077543281_675:0:3406:2048_1920x0_80_0_0_e225246659b2ae0fad354feecd31b2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
иран, спорт, вокруг спорта
Футбол, Иран, Спорт, Вокруг спорта
В Иране запретили спортивным командам выезжать во "враждебные" страны

Власти Ирана запретили спортивным командам выезжать во "враждебные" страны

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Министерство спорта Ирана запретило командам и сборным по различным видам спорта выезжать во "враждебные" страны.
"Присутствие национальных команд и клубов в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность спортсменов и членов иранских команд, запрещено до последующего уведомления", - цитирует агентство IRNA заявление ведомства.
Министерство приняло такое решение в связи с вопросом о предстоящей игре футбольного клуба "Трактор" против команды из ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли" на территории Саудовской Аравии в рамках Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.
Список стран при этом ведомство не опубликовало. Воздушное пространство Ирана также остается закрытым.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе матчей групповой стадии чемпионата мира 2026 года из США в Мексику.
Иран в ходе конфликта с США и Израилем атаковал базы на территории ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, заявляя, что американская сторона использует их для нанесения ударов по Ирану.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
