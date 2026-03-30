В ГД отреагировали на гибель специалиста по связям Африки и России Груздя
В ГД отреагировали на гибель специалиста по связям Африки и России Груздя - РИА Новости, 30.03.2026
В ГД отреагировали на гибель специалиста по связям Африки и России Груздя
Гибель в ЮАР политолога Стивена Груздя, специализировавшегося на связях России и Африки, является серьезной утратой для российских научных кругов, заявил первый РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T15:32:00+03:00
2026-03-30T15:32:00+03:00
2026-03-30T15:32:00+03:00
россия, юар, госдума рф, алексей журавлев , в мире
Россия, ЮАР, Госдума РФ, Алексей Журавлев , В мире
В ГД отреагировали на гибель специалиста по связям Африки и России Груздя
Депутат Журавлев назвал гибель политолога Груздя серьезной утратой
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Гибель в ЮАР политолога Стивена Груздя, специализировавшегося на связях России и Африки, является серьезной утратой для российских научных кругов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
"Между тем, это серьезная утрата для российских научных кругов. Стивен Груздь был известен как блестящий аналитик, посвятивший свою жизнь изучению африканской политики и дипломатии", - сказал Журавлев
в беседе с интернет-изданием NEWS.ru
.
Депутат в ходе разговора с изданием отметил, что по его информации убийство специалиста не носило политического характера.
Ранее местное издание News24 сообщало, что о пропаже исследователя стало известно в пятницу. Ученого похитили в одном из районов Йоханнесбурга. Полиции удалось перехватить предполагаемую машину преступников в ночь на субботу в районе Джеппестаун. Пять подозреваемых были задержаны, один из них сообщил правоохранителям об убийстве и показал, где лежит труп ученого. Расследование продолжается.
Стивен Груздь был руководителем программы по африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA). В сферу его научных интересов входили, в частности, внешняя политика ЮАР
и взаимоотношения между Россией и Африканским континентом.