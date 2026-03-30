В ГД отреагировали на гибель специалиста по связям Африки и России Груздя

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Гибель в ЮАР политолога Стивена Груздя, специализировавшегося на связях России и Африки, является серьезной утратой для российских научных кругов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат в ходе разговора с изданием отметил, что по его информации убийство специалиста не носило политического характера.

Ранее местное издание News24 сообщало, что о пропаже исследователя стало известно в пятницу. Ученого похитили в одном из районов Йоханнесбурга. Полиции удалось перехватить предполагаемую машину преступников в ночь на субботу в районе Джеппестаун. Пять подозреваемых были задержаны, один из них сообщил правоохранителям об убийстве и показал, где лежит труп ученого. Расследование продолжается.