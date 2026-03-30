14:40 30.03.2026 (обновлено: 14:58 30.03.2026)
Стало известно, где пройдет клубный чемпионат мира по рапиду и блицу
Клубный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в июне в Гонконге

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Клубный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу состоится в 2026 году в Гонконге, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Четвертый в истории турнир пройдет с 17 по 21 июня. 17-19 июня по швейцарской системе состоится турнир по рапиду, 20-21 июня - по блицу, формат предполагает групповой этап и плей-офф.
На данный момент свое участие подтвердил действующий чемпион турнира по блицу WR Chess Team, которую в прошлом году представлял россиянин Ян Непомнящий. В предстоящем розыгрыше за команду сыграют норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв, китаянка Хой Йифань и представительница Швейцарии Александра Костенюк.
Общий призовой фонд составит 500 тысяч евро, из которых 110 тысяч получит команда, ставшая чемпионом в рапиде, и 75 тысяч - команда - победитель турнира по блицу.
