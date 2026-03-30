Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/gd-2083767390.html
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия - РИА Новости, 30.03.2026
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дополнить проект о регулировании искусственного... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T15:34:00+03:00
2026-03-30T15:34:00+03:00
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20260318/mintsifry-2081549109.html
технологии
Технологии
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия

В Госдуме предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дополнить проект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) запретом на генерацию цифрового образа конкретного человека без его предварительного согласия.
По словам депутатов, Минцифры РФ на портале проектов нормативных правовых актов опубликовало проект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который формирует основу правового регулирования применения технологий ИИ в РФ.
Официальное обращение в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным дополнить законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта нормой, устанавливающей ограничение на генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта изображения, голоса или иного цифрового образа конкретного физического лица без его предварительного согласия", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить баланс между развитием технологий искусственного интеллекта и защитой конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Парламентарии уточнили, что закрепление соответствующего запрета на этапе доработки законопроекта позволит сформировать устойчивую правовую основу для ответственного использования генеративных технологий.
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала