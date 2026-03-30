В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дополнить проект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) запретом на генерацию цифрового образа конкретного человека без его предварительного согласия.

По словам депутатов, Минцифры РФ на портале проектов нормативных правовых актов опубликовало проект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который формирует основу правового регулирования применения технологий ИИ в РФ.

Официальное обращение в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным дополнить законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта нормой, устанавливающей ограничение на генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта изображения, голоса или иного цифрового образа конкретного физического лица без его предварительного согласия", - сказано в обращении.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить баланс между развитием технологий искусственного интеллекта и защитой конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, защиту чести, достоинства и деловой репутации.