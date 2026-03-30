https://ria.ru/20260330/gd-2083767390.html
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия - РИА Новости, 30.03.2026
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дополнить проект о регулировании искусственного... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T15:34:00+03:00
2026-03-30T15:34:00+03:00
2026-03-30T15:34:00+03:00
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия
В Госдуме предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дополнить проект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) запретом на генерацию цифрового образа конкретного человека без его предварительного согласия.
По словам депутатов, Минцифры РФ на портале проектов нормативных правовых актов опубликовало проект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который формирует основу правового регулирования применения технологий ИИ в РФ.
Официальное обращение в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным дополнить законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта нормой, устанавливающей ограничение на генерацию с использованием технологий искусственного интеллекта изображения, голоса или иного цифрового образа конкретного физического лица без его предварительного согласия", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить баланс между развитием технологий искусственного интеллекта и защитой конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Парламентарии уточнили, что закрепление соответствующего запрета на этапе доработки законопроекта позволит сформировать устойчивую правовую основу для ответственного использования генеративных технологий.