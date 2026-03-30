13:53 30.03.2026
Экс-президента федерации гандбола Саратовской области внесли в "Миротворец"
2026-03-30T13:53:00+03:00
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Роман Копылов, Дунья Миятович, ОБСЕ, Паралимпийские игры, Саратовская область, Кристалл (Санкт-Петербург), Гандбол

Экс-президента федерации гандбола Саратовской области внесли в "Миротворец"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Гандбольный арбитр, бывший президент федерации гандбола Саратовской области Валерий Худоерко и секретарь гандбольной федерации Роман Копылов были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные Худоерко и Копылова были опубликованы на сайте 29 марта. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для внесения в базу стало проведение Детской гандбольной лиги в Саратове в спорткомплексе "Кристалл", в церемонии открытия которой были участвовали ветераны СВО. Мероприятие проходило в конце февраля 2026 года и было посвящено Дню защитника Отечества.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
