ISU выбрал лучших фигуристов сезона - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
00:21 30.03.2026
ISU выбрал лучших фигуристов сезона
ISU выбрал лучших фигуристов сезона
Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, признаны лучшими фигуристами сезона на церемонии вручения наград ISU Skating Awards, РИА Новости Спорт, 30.03.2026
ISU выбрал лучших фигуристов сезона

Фурнье-Бодри и Сизерон признаны фигуристами года по версии ISU

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, признаны лучшими фигуристами сезона на церемонии вручения наград ISU Skating Awards, сообщается в аккаунте премии в соцсети Х.
Фурнье-Бодри и Сизерон провели первый совместный сезон и по его итогам завоевали золото Олимпиады, чемпионата мира и чемпионата Европы, стали вторыми в Финале Гран-при ISU и выиграли два этапа серии.
Лучшим тренером сезона признан наставник олимпийской чемпионки Игр в Италии американки Алисы Лю Филипп Ди Гульельмо. В номинации "Лучший хореограф" победу одержал француз Бенуа Ришо.
Новичком года стала японка Ами Накаи, завоевавшая бронзу в женском одиночном катании на Олимпиаде. Приз за лучший костюм получил американец Илья Малинин. В номинации "Самая зрелищная программа" победу одержал японец Юма Кагияма.
