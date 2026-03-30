Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским

БРАТИСЛАВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в сговоре с Владимиром Зеленским из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", прокачку по которому остановил Киев.
"Госпожа председатель Европейской комиссии, я спрашиваю вас очень серьезно: вы, вся Европейская комиссия такая неспособная? Никто уже вас действительно не воспринимает всерьез, что вы даже не можете договориться об инспекции в составе трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно, договорившись с ... Зеленским? Выражу уверенность, что вы договорились", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Премьер Словакии заявил, что не верит в то, что у Европейской комиссии нет инструментов повлиять на Зеленского для решения проблемы с "Дружбой".
В субботу Фицо пригрозил заблокировать новые санкции против РФ из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо".
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.