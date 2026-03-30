Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским - РИА Новости, 30.03.2026
18:39 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/fitso-2083829377.html
Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским
Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским - РИА Новости, 30.03.2026
Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в сговоре с Владимиром Зеленским из-за ситуации с нефтепроводом... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T18:39:00+03:00
2026-03-30T18:39:00+03:00
словакия
россия
киев
в мире, словакия, мирный план сша по украине, роберт фицо, россия, владимир зеленский, киев, урсула фон дер ляйен
В мире, Словакия, Мирный план США по Украине, Роберт Фицо, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Урсула фон дер Ляйен
Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским

Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским из-за ситуации с "Дружбой"

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в сговоре с Владимиром Зеленским из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", прокачку по которому остановил Киев.
"Госпожа председатель Европейской комиссии, я спрашиваю вас очень серьезно: вы, вся Европейская комиссия такая неспособная? Никто уже вас действительно не воспринимает всерьез, что вы даже не можете договориться об инспекции в составе трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно, договорившись с ... Зеленским? Выражу уверенность, что вы договорились", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
В Словакии началось расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву
В Словакии началось расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву
26 марта, 22:10
Премьер Словакии заявил, что не верит в то, что у Европейской комиссии нет инструментов повлиять на Зеленского для решения проблемы с "Дружбой".
В субботу Фицо пригрозил заблокировать новые санкции против РФ из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо".
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе"
Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе"
28 марта, 17:07
 
В миреСловакияМирный план США по УкраинеРоберт ФицоРоссияВладимир ЗеленскийКиевУрсула фон дер Ляйен
 
 
