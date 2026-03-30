14:48 30.03.2026
Дмитриев не удивлен непониманием ЕС серьезности энергетического шока
Дмитриев: неудивительно, что ЕС не понимает серьезности энергетического шока

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что не удивлен непониманием Евросоюза серьезности грядущего энергетического шока.
"Неудивительно, что те же самые некомпетентные бюрократы ЕС, разрушающие западную цивилизацию массовой миграцией, разжиганием войн и "пробужденным сознанием", не понимают серьезности грядущего энергетического шока", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал сообщение агентства Блумберг со ссылкой на экспертов о том, что энергетический кризис "только начинается", а мир "до сих пор не осознал всей серьезности ситуации".
"Как они могут это понять, если не пытаются смягчить будущие риски или исправить ошибки?" - добавил Дмитриев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Дмитриев сравнил осознание энергокризиса Европой с отложенным будильником
28 марта, 21:17
 
