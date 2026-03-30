В Италии осквернили тело убитой модели с российскими корнями

РИМ, 30 мар — РИА Новости. Прокуратура итальянского Бергамо расследует осквернение тела модели Памелы Дженини, которую в октябре прошлого года зарезал бывший партнер, пишет местное издание Прокуратура итальянского Бергамо расследует осквернение тела модели Памелы Дженини, которую в октябре прошлого года зарезал бывший партнер, пишет местное издание Corriere di Bergamo

По информации издания, тело девушки находилось во временной могиле на кладбище города Строцца. Злоумышленники проникли туда, вскрыли гроб, который планировалось перенести в семейную часовню, и украли голову. Это обнаружили работники кладбища, которые заметили несколько незатянутых винтов и силиконовый герметик по краям гроба.

Полиция предполагает, что исполнителей могло быть несколько, поскольку им пришлось передвигать тяжелый гроб. Сейчас проверяют камеры видеонаблюдения, но некоторые записи, возможно, уже пропали из-за автоматического удаления.

Следствие отмечает, что семья погибшей не получала угроз или требований. В то же время адвокат родственников не исключил, что преступление мог совершить одержимый личностью Дженини.