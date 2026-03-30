14:30 30.03.2026 (обновлено: 16:09 30.03.2026)
В Италии осквернили тело убитой модели с российскими корнями
Прокуратура итальянского Бергамо расследует осквернение тела модели Памелы Дженини, которую в октябре прошлого года зарезал бывший партнер, пишет местное... РИА Новости, 30.03.2026
В Италии голову модели российского происхождения Дженини украли из гроба

Памела Дженини
РИМ, 30 мар — РИА Новости. Прокуратура итальянского Бергамо расследует осквернение тела модели Памелы Дженини, которую в октябре прошлого года зарезал бывший партнер, пишет местное издание Corriere di Bergamo.
По информации издания, тело девушки находилось во временной могиле на кладбище города Строцца. Злоумышленники проникли туда, вскрыли гроб, который планировалось перенести в семейную часовню, и украли голову. Это обнаружили работники кладбища, которые заметили несколько незатянутых винтов и силиконовый герметик по краям гроба.
Полиция предполагает, что исполнителей могло быть несколько, поскольку им пришлось передвигать тяжелый гроб. Сейчас проверяют камеры видеонаблюдения, но некоторые записи, возможно, уже пропали из-за автоматического удаления.
Следствие отмечает, что семья погибшей не получала угроз или требований. В то же время адвокат родственников не исключил, что преступление мог совершить одержимый личностью Дженини.
Как пишет Corriere di Bergamo, 29-летняя Дженини была внучкой эмигрантки из России, изучала русский язык и задумывалась над получением российского гражданства.
