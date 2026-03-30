В Белгородской области при детонации дрона ранены два бойца "Орлана"

"В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации вражеского дрона ранены два бойца "Орлана". Сослуживцы доставили их в Грайворонскую ЦРБ. У обоих мужчин диагностировали баротравмы и осколочные ранения", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.