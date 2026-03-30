Вратаря "Монреаля" Добеша признали лучшим игроком недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
20:41 30.03.2026
Вратаря "Монреаля" Добеша признали лучшим игроком недели в НХЛ
Хоккей, Спорт, Павел Заха, Джон Карлсон, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Бостон Брюинз, Монреаль Канадиенс
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чешский вратарь "Монреаль Канадиенс" Якуб Добеш стал первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Добеш на минувшей неделе одержал три победы в трех матчах, отразив 100 из 104 бросков по своим воротам. В матче против "Каролины Харрикейнз" (5:2) 24-летний чех оформил свой карьерный рекорд в НХЛ, отразив 41 бросок.
Второй звездой недели стал чешский форвард "Бостон Брюинз" Павел Заха. В четырех матчах он набрал 8 (5+3) очков. В матче против "Баффало Сейбрз" (4:3 ОТ) 28-летний Заха забросил свою восьмую в карьере шайбу в овертайме, а в игре против "Коламбус Блю Джекетс" (4:3 Б) спас свою команду от поражения за 11 секунд до завершения третьего периода.
Третьей звездой признан защитник "Анахайм Дакс" Джон Карлсон. 36-летний американец в трех матчах отдал 7 передач, в том числе оформив 17-й в карьере ассистентский хет-трик в игре против "Ванкувер Кэнакс" (5:3).
