Минское "Динамо" первым вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде выиграло у московского "Динамо" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло во второй раунд.
Встреча в Москве завершилась во втором овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу минчан. В составе победителей дублем отметился Станислав Галиев (17-я и 88-я минуты). У москвичей шайбу забросил Никита Гусев (23).
Галиев набрал 300-е и 301-е очко в КХЛ, на его счету теперь 160 заброшенных шайб при 141 голевой передаче в 579 матчах.
Минчане всухую выиграли серию до четырех побед (4-0) и стали первым участником второго раунда. Минское "Динамо" впервые в истории выиграло серию Кубка Гагарина у московского "Динамо". Соперники ранее дважды встречались в первом раунде плей-офф - в 2012 и 2024 годах, в обоих случаях дальше проходили москвичи. Минчане второй раз в истории вышли во второй раунд. Впервые им это удалось в прошлом сезоне.
Во втором раунде соперником минской команды станет один из клубов Восточной конференции.
30 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
02:56 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
16:32 • Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
27:02 • Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)