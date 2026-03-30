Минское "Динамо" первым вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде выиграло у московского "Динамо" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло во второй раунд.

Галиев набрал 300-е и 301-е очко в КХЛ, на его счету теперь 160 заброшенных шайб при 141 голевой передаче в 579 матчах.

Минчане всухую выиграли серию до четырех побед (4-0) и стали первым участником второго раунда. Минское "Динамо" впервые в истории выиграло серию Кубка Гагарина у московского "Динамо". Соперники ранее дважды встречались в первом раунде плей-офф - в 2012 и 2024 годах, в обоих случаях дальше проходили москвичи. Минчане второй раз в истории вышли во второй раунд. Впервые им это удалось в прошлом сезоне.