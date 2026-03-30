Минское "Динамо" первым вышло во второй раунд плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
23:12 30.03.2026 (обновлено: 23:22 30.03.2026)
Минское "Динамо" первым вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Минское "Динамо" первым вышло во второй раунд плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Минское "Динамо" первым вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Минское "Динамо" на выезде выиграло у московского "Динамо" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло во... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
хоккей
спорт
станислав галиев
никита гусев
динамо (минск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
спорт, станислав галиев, никита гусев, динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо
Хоккей, Спорт, Станислав Галиев, Никита Гусев, Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Минское "Динамо" первым вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Минское "Динамо" обыграло московское и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Динамо (Минск) - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде выиграло у московского "Динамо" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло во второй раунд.
Встреча в Москве завершилась во втором овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу минчан. В составе победителей дублем отметился Станислав Галиев (17-я и 88-я минуты). У москвичей шайбу забросил Никита Гусев (23).
Галиев набрал 300-е и 301-е очко в КХЛ, на его счету теперь 160 заброшенных шайб при 141 голевой передаче в 579 матчах.
Минчане всухую выиграли серию до четырех побед (4-0) и стали первым участником второго раунда. Минское "Динамо" впервые в истории выиграло серию Кубка Гагарина у московского "Динамо". Соперники ранее дважды встречались в первом раунде плей-офф - в 2012 и 2024 годах, в обоих случаях дальше проходили москвичи. Минчане второй раз в истории вышли во второй раунд. Впервые им это удалось в прошлом сезоне.
Во втором раунде соперником минской команды станет один из клубов Восточной конференции.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Динамо Москва
1 : 2
Динамо Минск
02:56 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
16:32 • Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
27:02 • Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
ХоккейСпортСтанислав ГалиевНикита ГусевДинамо (Минск)КХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
