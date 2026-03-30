Передача Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Сузуки (27-я и 40-я минуты), также отличился Коул Кофилд (38). У хозяев шайбой отметился россиянин Андрей Свечников (9).
08:37 • Андрей Свечников
26:18 • Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
37:32 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
39:53 • Ник Сузуки
(Юрай Слафковский, Иван Демидов)
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отдал голевую передачу, теперь на его счету в текущем сезоне 57 очков (16 голов + 41 передача) в 73 играх. Он лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков. У Свечникова 62 (26+36) очка в 73 матчах.
"Монреаль", набравший 94 очка, занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, "Каролина" возглавляет Столичный дивизион с 98 очками.