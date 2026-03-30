Передача Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
07:40 30.03.2026 (обновлено: 07:42 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/demidov-2083672097.html
Передача Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
2026-03-30T07:40:00+03:00
2026-03-30T07:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011273796_0:409:1200:1084_1920x0_80_0_0_af4a0ef02c69be4c4cd22f427e10ca3f.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011273796_0:296:1200:1196_1920x0_80_0_0_eeebe76335bbbc8c1ad13a7be911b12d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Сузуки (27-я и 40-я минуты), также отличился Коул Кофилд (38). У хозяев шайбой отметился россиянин Андрей Свечников (9).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 марта 2026 • начало в 00:00
Завершен
Каролина
1 : 3
Монреаль
08:37 • Андрей Свечников
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
26:18 • Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
37:32 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
39:53 • Ник Сузуки
(Юрай Слафковский, Иван Демидов)
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отдал голевую передачу, теперь на его счету в текущем сезоне 57 очков (16 голов + 41 передача) в 73 играх. Он лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков. У Свечникова 62 (26+36) очка в 73 матчах.
"Монреаль", набравший 94 очка, занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, "Каролина" возглавляет Столичный дивизион с 98 очками.
 
