Пострадавшие от паводка в Дагестане могут получить кредитные каникулы

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пострадавшие в результате подтопления в Дагестане могут получить кредитные каникулы – отсрочку платежей по кредитам до шести месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"В настоящее время по закону заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального, межмуниципального или муниципального характера (в том числе паводка), могут получить кредитные каникулы. Этот механизм предполагает отсрочку платежей по кредитам/займам на срок до шести месяцев", – говорится в сообщении

За оформлением кредитных каникул нужно обратиться к своему кредитору, например, в банк или микрофинансовую организацию (МФО). Следует предоставить им документы, подтверждающие проживание в зоне ЧС и получение ущерба с нарушением условий жизнедеятельности, отметили в пресс-службе регулятора.

Право на отсрочку по платежам есть у заемщиков, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей – по автокредитам, 150 тысяч рублей – по кредитным картам, 450 тысяч рублей – по остальным кредитам и займам, уточнили в Банке России.

"Если долг больше этих лимитов, можно обратиться к кредитору с заявлением о реструктуризации. Как правило, банки и МФО охотно идут навстречу своим клиентам и предлагают им реструктуризации по собственным программам", – добавили в пресс-службе.

При возникновении сложностей с финансовой организацией граждане могут направить жалобу в Банк России.

Буйнакске и Хасавюртовском районе Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в минувшие выходные обильных дождей объявлен в Махачкале Дагестана . В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До 30 марта в регионе также был введен режим повышенной готовности.