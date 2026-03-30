Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/dagestan-2083850798.html
Пострадавшие от паводка в Дагестане могут получить кредитные каникулы
Пострадавшие в результате подтопления в Дагестане могут получить кредитные каникулы – отсрочку платежей по кредитам до шести месяцев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083529404_0:151:1650:1079_1920x0_80_0_0_4e0f759ad3d45256b498eb3ed552a818.jpg
https://ria.ru/20260330/dagestan-2083849439.html
https://ria.ru/20260330/glava-2083780171.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083529404_5:0:1645:1230_1920x0_80_0_0_ce77e88e54b412b06933473d85994de6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : МЧС Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пострадавшие в результате подтопления в Дагестане могут получить кредитные каникулы – отсрочку платежей по кредитам до шести месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"В настоящее время по закону заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального, межмуниципального или муниципального характера (в том числе паводка), могут получить кредитные каникулы. Этот механизм предполагает отсрочку платежей по кредитам/займам на срок до шести месяцев", – говорится в сообщении.
За оформлением кредитных каникул нужно обратиться к своему кредитору, например, в банк или микрофинансовую организацию (МФО). Следует предоставить им документы, подтверждающие проживание в зоне ЧС и получение ущерба с нарушением условий жизнедеятельности, отметили в пресс-службе регулятора.
Право на отсрочку по платежам есть у заемщиков, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей – по автокредитам, 150 тысяч рублей – по кредитным картам, 450 тысяч рублей – по остальным кредитам и займам, уточнили в Банке России.
"Если долг больше этих лимитов, можно обратиться к кредитору с заявлением о реструктуризации. Как правило, банки и МФО охотно идут навстречу своим клиентам и предлагают им реструктуризации по собственным программам", – добавили в пресс-службе.
При возникновении сложностей с финансовой организацией граждане могут направить жалобу в Банк России.
Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в минувшие выходные обильных дождей объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана. В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До 30 марта в регионе также был введен режим повышенной готовности.
Ранее в понедельник Сбербанк сообщил, что в рамках программы по поддержке клиентов в ЧС реструктурирует кредиты пострадавшим в результате подтоплений в Дагестане. ВТБ сообщил агентству, что готов оказать помощь таким клиентам, каждое обращение рассмотрит индивидуально. Альфа-банк в комментарии РИА Новости отметил, что предоставляет кредитные каникулы клиентам, которые оказались в трудной ситуации в зоне ЧС.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала