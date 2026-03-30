В Дагестане восемь детских садов приостановили работу

МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Восемь детских садов в Дагестане временно приостановили работу из-за паводковой ситуации, сообщило республиканское министерство образования в своем Telegram-канале.
"В настоящее время 1027 учреждений функционируют в штатном режиме, обеспечивая реализацию образовательных программ и присмотр за воспитанниками в полном объеме. В связи с паводковой ситуацией и выявленными фактами подтопления территорий, а также внутренних помещений, временно приостановлена деятельность 8 ДОО (дошкольных образовательных организаций - ред.)", - говорится в сообщении минобразования республики.
Уточняется, указанные учреждения ремонтируют и восстанавливают.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.