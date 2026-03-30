В Дагестане опровергли сообщения о размывании кладбища

МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Министерство строительство и ЖКХ Дагестана назвало недостоверной распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в регионе якобы из-за разрушения Хушетской плотины произошло размывание кладбища и грязные воды попали в канал Октябрьской революции (КОР).
"В социальных сетях распространяются сведения о том, что в связи с разрушением Хушетской плотины произошло размывание кладбища и попадание загрязненных вод в КОР. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности и является недостоверной", – говорится в релизе.
Временное прекращение водозабора из КОР связано исключительно с повышенной мутностью воды после проливных дождей, подчеркнули в министерстве.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.