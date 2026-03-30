Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане опровергли сообщения о размывании кладбища - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/dagestan-2083713175.html
В Дагестане опровергли сообщения о размывании кладбища
В Дагестане опровергли сообщения о размывании кладбища - РИА Новости, 30.03.2026
В Дагестане опровергли сообщения о размывании кладбища
Министерство строительство и ЖКХ Дагестана назвало недостоверной распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в регионе якобы из-за разрушения... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T12:04:00+03:00
2026-03-30T12:04:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
буйнакск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083702058_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_9141e7a300f4087b2f7d49663ed764cd.jpg
https://ria.ru/20260330/dagestan-2083693481.html
https://ria.ru/20260330/vlasti-2083684212.html
республика дагестан
махачкала
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083702058_204:0:1143:704_1920x0_80_0_0_8978558621fdd875cbd5cb9445ddb63d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, махачкала, буйнакск
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Буйнакск
В Дагестане опровергли сообщения о размывании кладбища

В Дагестане назвали данные о размывании кладбища и грязных вод в канале фейком

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Министерство строительство и ЖКХ Дагестана назвало недостоверной распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в регионе якобы из-за разрушения Хушетской плотины произошло размывание кладбища и грязные воды попали в канал Октябрьской революции (КОР).
«
"В социальных сетях распространяются сведения о том, что в связи с разрушением Хушетской плотины произошло размывание кладбища и попадание загрязненных вод в КОР. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности и является недостоверной", – говорится в релизе.
Временное прекращение водозабора из КОР связано исключительно с повышенной мутностью воды после проливных дождей, подчеркнули в министерстве.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаБуйнакск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала