В Дагестане по время потасовки двое полицейских получили ранения - РИА Новости, 30.03.2026
21:25 30.03.2026 (обновлено: 21:47 30.03.2026)
В Дагестане по время потасовки двое полицейских получили ранения
В Дагестане по время потасовки двое полицейских получили ранения - РИА Новости, 30.03.2026
В Дагестане по время потасовки двое полицейских получили ранения
Двое полицейских в Дагестане при попытке пресечь потасовку получили огнестрельные ранения, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T21:25:00+03:00
2026-03-30T21:47:00+03:00
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
буйнакский район
происшествия
республика дагестан
буйнакский район
республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), буйнакский район, происшествия
Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Буйнакский район, Происшествия
В Дагестане по время потасовки двое полицейских получили ранения

В Дагестане по время потасовки двое полицейских получили огнестрельные ранения

МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Двое полицейских в Дагестане при попытке пресечь потасовку получили огнестрельные ранения, они госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД региона.
По предварительной информации, в понедельник вечером в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района между группой людей произошла потасовка.
"Полицейские ОМВД России по Буйнакском району, проезжавшие мимо, остановились, попытались разобраться в происходящем и пресечь конфликт. В этот момент один из участников конфликта открыл стрельбу, в результате чего двое полицейских получили ранения. Полицейские госпитализированы", – говорится в сообщении.
Подозреваемый, 31-летний житель селения Нижний Дженгутай, задержан. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в МВД региона.
Республика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Буйнакский районПроисшествия
 
 
