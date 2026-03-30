В Хасавюртовском районе Дагестана подтопило сотни хозяйств

МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Сотни хозяйств в четырех селах Хасавюртовского района Дагестана подтоплены после обильных дождей, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале.
"Абдулмуслим Абдулмуслимов (председатель правительства Дагестана – ред.) осматривает территории, пострадавшие от паводка в Хасавюртовском районе. Председатель правительства Дагестана уже посетил села Кадыротар, Адильотар, Тутлар и Новый Цилитль. Сотни хозяйств в населенных пунктах подтоплены. Премьер-министр пообщался с жителями, выяснил, какая помощь требуется незамедлительно. Абдулмуслим Абдулмуслимов заверил, что пострадавшим будет оказана поддержка", - говорится в сообщении республиканского правительства.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде города и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе.