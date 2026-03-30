В ЛНР беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру

ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в пяти районах ЛНР, в том числе территорию Алчевского металлургического комбината, три сотрудника которого пострадали, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Max.
Пол его данным, серьезные повреждения получил Алчевский металлургический комбинат.
"Частично разрушено промышленное оборудование. Ранено трое работников завода, один из них в тяжелом состоянии в реанимации – врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что целью БПЛА стала энергетическая инфраструктура республики.
"Под огнем врага и энергетический комплекс республики. ВСУ нанесли удары сразу по нескольким подстанциям, произошло аварийное отключение абонентов в 7 муниципальных округах", - уточнил глава ЛНР.
Он уточнил, что ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов, по мере возможности энергетики приступят к восстановлению.
Следователи СУСК России по ЛНР фиксируют последствия атаки.